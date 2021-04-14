Яндекс: нижегородцы чаще других хотят открыть автосервис или ларек с шаурмой

«Яндекс» проанализировал поисковые запросы россиян за 2018-2020 год со словами «как открыть» и определил, какими видами бизнеса граждане интересуются чаще всего. Как сообщили в компании, жители Нижегородской области чаще других россиян хотят открыть собственный автосервис, транспортную компанию и ларек с шаурмой.

Жители Москвы чаще других задумываются об открытии маникюрного салона, кофейни и табачного магазина, Санкт-Петербурга — об открытии точки продажи шаурмы, гостиницы и хостела.

Самыми популярными видами бизнеса по всей стране стали магазины одежды, кафе и таксопарки. Также россияне интересовались, как открыть пункт выдачи заказов, аптеку, салон красоты, пекарню, кофейню, магазин продуктов и турфирму.

Анастасия Еремина