На Васильевском острове появится новое общественное пространство

Новый сквер будет создан в Петербурге на пустыре на углу Новосмоленской набережной и дома по улице Кораблестроителей, 23. Пространство получит название «Осенний марафон» в честь одноименного фильма, снимавшегося на этой территории.

Об этом рассказал «Петербургский дневник». Проекту был дан ход благодаря заявке местных жителей в городскую программу «Твой бюджет». В рамках благоустройства будут сохранены все стихийные тропинки, а на территории будут установлены малые архитектурные формы, в том числе по тематике фильма «Осенний марафон». В дальнейшем вдоль близлежащих домов планируется обустроить пешеходную зону.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в рамках нацпроекта «Комфортная среда» в 2021 году планируется восстановление семи фонтанов в нескольких районах Петербурга.