В Петербурге в течение года восстановят семь фонтанов

В 2021 году планируется восстановление семи фонтанов в нескольких районах Санкт-Петербурга. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Комфортная среда».

Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в ходе обращения на «Радио Россия». Его слова цитирует «Петербургский дневник». Одним из восстановленных фонтанов станет фонтан перед новым зданием Российской национальной библиотеки в Московском районе. Всего в течение года в рамках нацпроекта «Комфортная среда» будет благоустроено 11 городских пространств.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что из бюджета Санкт-Петербурга выделят 30 млн рублей на содержание системы фонтанов Петергофа.