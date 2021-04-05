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В Петербурге в течение года восстановят семь фонтанов

В 2021 году планируется восстановление семи фонтанов в нескольких районах Санкт-Петербурга. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Комфортная среда».

Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в ходе обращения на «Радио Россия». Его слова цитирует «Петербургский дневник». Одним из восстановленных фонтанов станет фонтан перед новым зданием Российской национальной библиотеки в Московском районе. Всего в течение года в рамках нацпроекта «Комфортная среда» будет благоустроено 11 городских пространств.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что из бюджета Санкт-Петербурга выделят 30 млн рублей на содержание системы фонтанов Петергофа.

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