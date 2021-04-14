Исследование: количество вакансий в Сибири в начале апреля выросло на 19%

Рекрутинговая активность работодателей Сибири в первую неделю апреля на 19% превышает аналогичный показатель начала апреля 2020 года, следует из исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob. По сравнению тем же периодом докоронавирусного 2019 года рост составил 22%.

При этом в наиболее пострадавших от пандемии областях деятельности ситуация отличается от общего тренда. Так, по итогам марта вакансий в сфере искусства в Сибири меньше, чем в марте 2019 года на 52%. Туризм отстает на 42%, а вот общепит и гостиницы, напротив, активно набирают персонал: количество вакансий даже выше, чем в марте 2019 года (+17%).

«В целом по Сибири рекрутинговая активность работодателей отражает общие тренды на рынке труда», — отмечается в исследовании.

Дарья Решетникова