ФАС проверит поисковики в рамках дела против «Яндекса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит действия Google и других поисковиков в рамках дела, возбужденного службой против «Яндекса». Поводом для возбуждения дела стало неисполнение «Яндексом» предписания о прекращении дискриминации на рынке поиска в интернете. Служба считает, что поисковик предоставляет преимущество по продвижению в своей поисковой системе сервисам, входящим в группу «Яндекса».

«В рамках рассмотрения дела в отношении ООО "Яндекс" ФАС проанализирует все правоотношения, возникающие с участием сервисов поиска (как российских, так и иностранных), функционирующих на территории РФ»,— говорится в пресс-релизе ФАС (цитата по «Интерфаксу»).

ФАС пригрозила «Яндексу» оборотным штрафом, если факт нарушения будет установлен. В компании заявили, что не согласны с обвинением в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию. На фоне разбирательства акции «Яндекса» 13 апреля снижались более чем на 7%.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ FM” «ФАС взялась за "Яндекс"».