ФАС взялась за «Яндекс»

В «Яндексе» не согласились с обвинениями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию. Ведомство считает, что российский IT-гигант злоупотребляет доминирующим положением на рынке, и возбудило против него дело. Недовольство ФАС и некоторых частных компаний вызвал один из виджетов в поисковой выдаче, который продвигает продукты самого «Яндекса». Еще в феврале антимонопольное ведомство распорядилось исправить ситуацию. Но в итоге часть требований выполнена не была, и теперь «Яндексу» может грозить оборотный штраф. На этом фоне акции российской компании резко упали в цене. Вечером во вторник снижение достигало 7%. В чем именно ФАС обвинила «Яндекс»? И какие перспективы у грядущего разбирательства? Выяснял Григорий Колганов.

Если вы введете в «Яндексе» запрос «что посмотреть вечером», первым делом вы увидите окно с предложением фильмов от «Кинопоиска». Это так называемый «колдунщик» — специальный виджет, который помогает пользователю найти ответ на вопрос без переходов по ссылкам. Именно из-за таких виджетов и поспорили ФАС и «Яндекс».

Еще в августе в антимонопольную службу пожаловались восемь компаний, в том числе Ivi, Avito, ЦИАН, Profi.ru и «Туту.ру». Исполнительный директор объединяющей их IT-коалиции Игорь Наймeшин объясняет, что с помощью «колдунщиков» «Яндекс» продвигает только собственные сервисы по поиску видео, недвижимости, билетов, геолокации и товаров: «“Яндекс” продвигает собственные сервисы в обход общих правил ранжирования и органической выдачи. Все это происходит уже не первый год, десятки компаний пытались искать баланс интересов с “Яндексом”, найти решение, которое позволит обеспечить равный доступ, потому что компании теряют трафик и прибыль.

В это время “Яндекс” антиконкурентными способами захватывает и трафик, пользователей, и, в конечном счете, прибыль компаний».

В феврале ФАС согласилась с этими аргументами и обязала «Яндекс» открыть сторонним сервисам доступ к тем же возможностям продвижения. А когда компания не уложилась в заданные сроки, госведомство возбудило дело о злоупотреблении доминирующим положением на рынке. В «Яндексе» заявили журналистам, что не согласны с обвинением в ограничении конкуренции. И пояснили, что технологию «колдунщиков» в поисковике уже используют более 30 тыс. компаний. А в феврале часть требований регулятора в корпорации назвали неправильными, так как они ухудшат качество поиска и положение «Яндекса» на рынке.

И аргументы корпорации имеют смысл. Странно заставлять частную компанию продвигать своих конкурентов бесплатно, считает ведущий аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов: « Получается как-то странно.

Если ФАС у нас такая принципиальная, то пусть обяжет заодно, чтобы Google, когда что-то ищет, не YouTube свой проклятый выдавал, а “Кинопоиск”, пусть Mail.Ru тоже “Яндекс” и Google выдает.

Почему “Яндекс” должен как-то поощрять своих прямых конкурентов? Поисковик создавался не для того, чтобы бесплатно поддерживать коллег по бизнесу».

Впрочем, дело уже заведено, теперь аргументы стороны будут излагать перед антимонопольной комиссией. Как отмечают юристы, скорее всего «Яндекс» пригласит сторонних IT-экспертов, а ФАС потребует раскрыть алгоритмы поисковика. И процесс разбирательств может затянуться надолго, рассуждает партнер адвокатсткой фирмы ЮСТ Александр Боломатов: «Очевидно, что рассматривать ситуацию комиссии ФАС будут долго. Факт в том, что такие нетипичные дела требуют исследования многих обстоятельств и результатов каких-то экспертиз. Это такая “квазисудебная” процедура, по результатам которой и будет вынесено решение. Но подобные акты можно обжаловать в системе арбитражных судов. То есть дело может рассматриваться год и более».

Исход тяжбы собеседники “Ъ FM” предсказать не берутся, хотя отмечают, что шансы «Яндекса» успешно защититься велики, ведь устоявшейся практики по таким делам в России еще нет. Впрочем, международный опыт не так оптимистичен, отмечает аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын. По его словам, дело «Яндекса» — первое в России, но за ним последуют другие: «На активизацию ФАС повлияло в какой-то степени решение китайского правительства заняться монопольными практиками Alibaba. В итоге на компанию наложили рекордный штраф. В нашей стране дело “Яндексом” не ограничится и компании ждут антимонопольные процессы. Сейчас многим политикам это выгодно, и, видимо, теперь правительства всех стран начнут веселую игру по обузданию гигантов».

Если в итоге Яндекс все же признают нарушителем, компании грозит штраф в размере до 0,15% от годовой выручки. Если считать по данным всей компании за прошлый год, это было бы больше 320 млн руб. Однако собеседники “Ъ FM” признаются, что сейчас предположить реальный размер штрафа трудно. Ведь далеко не все сервисы «Яндекса» замешаны в деле о «колдунщиках». А какие именно — еще только предстоит определить ФАС.