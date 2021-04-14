«Мираторг» вложил 1 млрд рублей в расширение переработки свинины на Белгородчине

Агропромышленный холдинг «Мираторг» открыл после модернизации перерабатывающий комплекс в Корочанском районе Белгородской области. Об этом стало известно по итогам поездки на комплекс врио губернатора Вячеслава Гладкова.

По данным правительства региона, компания вложила в модернизацию более 1 млрд руб. Это должно увеличить выпуск продукции на 10%. В ходе работ на заводе заменили технологические трубопроводы, улучшили освещение и вентиляцию на рабочих местах, обновили покрытия полов и стен, модернизировали конвейерные системы по транспортировке продукции и заменили роботов на одном из участков.

Ранее, в 2018 году, ожидаемый объем вложений в модернизацию оценивался в 284 млн руб.

Олег Мухин