Уральца будут судить за нападение на инкассаторов и хищение 6 млн рублей

Прокуратура Верхней Пышмы (Свердловская область) утвердила обвинительное заключение по делу о разбойном нападении на инкассаторов с хищением 6 млн руб. (п. б ч. 4 ст. 162 УК РФ), сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в августе прошлого года 46-летний мужчина решил ограбить сотрудников инкассации. Он отследил, когда инкассаторы приезжают и уезжают к банкоматам. 29 августа обвиняемый прибыл к отделению банка на ул. Петрова в Верхней Пышме, взяв с собой сменную одежду и двуствольный обрез ружья. Увидев инкассаторов, мужчина зашел вслед за ними в отделение банка, направил на них оружие и потребовал лечь на пол. После этого обвиняемый вылил на руки инкассаторов клеящую жидкость и похитил сумку с деньгами на сумму 6 млн руб.

Сейчас уголовное дело направлено в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу.

Михаил Мананников