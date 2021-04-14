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Расходы ТФОМС Ростовской области увеличены на 760 млн рублей

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли поправки в бюджет регионального Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сообщает пресс-служба Заксобрания.

В изменениях прописано, что расходы ТФОМС в 2021 году увеличены на 759 млн руб. Это связано с дополнительными поступлениями из федерального бюджета на обеспечение медицинских организаций, а также из-за внесения остатка средств, который сложился на 1 января 2021 года.

Наталья Шинкарева


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