КГИОП: сгоревший корпус «Невской мануфактуры» можно только восстановить

На месте сгоревшего на территории «Невской мануфактуры» здания возможно только восстановление памятника.

Как заявил председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров, в соответствии с законодательством, «на месте объекта культурного наследия ничего другого строить нельзя. Его можно только отреставрировать – то есть на этом месте возможно лишь точно такое же здание». Точная оценка состоянию памятника будет дана позднее.

По его словам, во время тушения удалось защитить от распространения огня часть здания, которая расположена ближе к Володарскому мосту. «Возможно, осталась аутентичная часть здания, не тронутая огнем, что, конечно, очень помогло бы при реставрации»,— добавил господин Макаров.

В комитете уточнили, что строения, расположенные на Октябрьской набережной 50, литера А, подлитеры А 5, А-6, А-15, комплекса построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон» являются региональными памятниками с осени 2018 года. КГИОП направило в правоохранительные органы заявление о преступлении по ч.1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Напомним, что пожар начался на территории «Невской мануфактуры» днем 12 апреля. За несколько часов он вырос до 10 тыс. кв. м. По данным на утро 14 апреля на территории промзоны продолжается тление завалов на площади 150 кв.м. В качестве одной из версий произошедшего, как сообщают СМИ, рассматривается поджог.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пожар в "Невской мануфактуре" возложили на двоих».