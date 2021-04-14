На «Невской мануфактуре» остаются отдельные очаги тления

Отдельные очаги пожара остаются в здании «Невской мануфактуры» спустя почти двое суток после его начала. Ранг пожара снижен с максимального до 1-бис.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. К утру 14 апреля пожарные проводят проливку площади около 300 кв. метров, где продолжают тлеть завалы. Максимальная площадь горения «Невской мануфактуры» достигала 10 тыс. кв. метров спустя несколько часов после начала пожара.

Как писал “Ъ-СПб”, по неофициальной информации экстренные службы и правоохранители рассматривают поджог в качестве основной версии пожара.