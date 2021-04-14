Выдачи кредитных карт в Татарстане в марте выросли на 23%

В марте 2021 года в Татарстане выдали 35,4 тыс. кредитных карт, что на 23% больше, чем в феврале. Исследование провели специалисты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Республика заняла восьмое место среди регионов РФ с наибольшим числом выданных кредитных карт. Лидирует здесь ожидаемо Москва, где выдали 80,5 карт. Второе место занимает Подмосковье с 68,7 тыс. единиц. Тройку лидеров замыкает Краснодарский край (55,2 тыс.).

В России за март 2021 года банки выдали 1,2 млн кредитных карт, что на 23% больше, чем месяцем ранее.

"Ъ-Казань"