Началось выдвижение кандидатов на пост ректора ПНИПУ

Комиссию по выборам ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) возглавил декан механико-технологического факультета Михаил Песин. Об этом сообщает интернет-газета ТЕКСТ.

Выдвижение кандидатов на пост ректора завершится 26 апреля. После этого кандидатуры соискателей рассмотрит Ученый совет и отправит списки в Министерство образования и науки.

Дата проведения конференции, на которой изберут ректора, пока не определена. С 2011 года этот пост занимает Анатолий Ташкинов.