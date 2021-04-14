Рыбаки Дальнего Востока получат 20% инвестиционных квот с 2023 года

Дальневосточным рыбакам распределят 20% квот на инвестиционные проекты по строительству судов и перерабатывающих заводов. Об этом заявил сегодня во Владивостоке на совещании по стратегии промысла минтая руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Решение принято, инвестиционные квоты будут. Это даст новые перспективы и возможности. Нам нужно создать условия, при которых весь производимый нами минтай будет перерабатываться на Дальнем Востоке»,— цитирует господина Шестакова пресс-служба правительства Приморья.

По словам главы Росрыболовства, с 2023 года на Дальнем Востоке будет распределено 20% инвестиционных квот. Для перерабатывающих заводов, возможно, уже в следующем, 2022 году.

Механизм распределения квот в обмен на инвестиции предусматривает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи (строительство флота) или переработки (возведение заводов). Также программа предполагает, что государство субсидирует 20% стоимости судна, чтобы стимулировать обновление промыслового флота.

Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что в рамках механизма предоставления квот в обмен на инвестиции «будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, 29 краболовных судов на сумму 96,5 млрд руб.».

О борьбе за инвестиционные квоты на вылов читайте в материале “Ъ” «Инвестквоты уплывают от верфей».

Алексей Чернышев, Владивосток