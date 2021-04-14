Тезка главы Трансмашхолдинга Андрей Бокарев стал инвестором винного проекта под Геленджиком

Полный тезка миллиардера и главы «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева стал владельцем АО «Усадьба "Марьина Роща"», которому принадлежат виноградники в окрестностях Геленджика. Об этом со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании сообщает РБК.

Из документов следует, что в 2018-2019 годах господин Бокарев предоставил займы компании на общую сумму 272,9 млн руб. По оценке журнала Forbes, состояние Андрея Бокарева достигает $1,7 млрд. Кроме того, ему принадлежат доли в УГМК, «Кузбассразрезугле», нефтяном терминале «Усть-Луга Ойл», «Европейской медиагруппе» и «Центральной пригородной пассажирской компании».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Усадьба «Марьина Роща» зарегистрировано в Москве В 2017 году. Прежнее название компании – «Цифровые системы связи». Основной вид деятельности — прочие научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Возможные виды деятельности, указанные в ЕГРЮЛ – выращивание винограда, смешанное сельское хозяйство и производство вина из винограда. В 2019 году выручка составила 257 тыс. руб., убыток — 112,4 млн руб. Возглавляет АО владелец ООО «Агропромышленная компания «Марьина Роща» Михаил Робски.

Как следует из распоряжении «Росавтодора», компании принадлежат 246 га в селе Марьина Роща под Геленджиком. Документ издан весной 2020 года. По данным ЕГРН, компания «Усадьба «Марьина Роща» владеет еще 35,5 га.

Руководитель отдела сельского хозяйства администрации Геленджика Андрей Гаевой рассказал изданию, что «Усадьба «Марьина Роща» реализует «значительный» винодельческий проект на территории курорта. Весной 2021 года компания планирует заложить здесь виноградники. Информацию подтвердил владелец одного из крупных российских винных предприятий, которому уже поступило предложение от менеджера «Усадьбы «Марьина Роща» о покупке саженцев. Кроме того, АО планирует построить новое винодельческое предприятие с дегустационным залом. По словам винодела, рядом с виноградниками могут быть построены коттеджи.

В 2020 году администрация Геленджика планировала презентовать винодельческий кластер «Марьина Роща» на инвестиционном форуме в Сочи. Проект предусматривал закладку виноградников на территории площадью более 170 га и развитие винного туризма. В связи с эпидемиологической обстановкой форум не состоялся и кластер так и не был презентован.

Наиболее дорогие варианты инвестиции в предприятие могут потребовать вложений в размере от $40-50 млн, считает партнер консалтинговой компании Double Magnum Игорь Сердюк. Все будет зависеть от того, какая винодельня будет построена, какая техника будет применяться на предприятии. По словам эксперта, если исходить из предположения, что земельный банк «Усадьбы «Марьина Роща» будет использован практически полностью под виноградники, такое хозяйство может выпускать до 1 млн бутылок в год.

По информации Росреестра, земли, которыми владеет АО, относятся к бывшим территориям ЗАО «Алкогольно-производственная компания «Геленджик». В 2007 году 1,8 тыс. га этих земель купила группа «Абсолют». Совладелец «Абсолюта» Александр Светаков отметил, что сейчас компания продала почти все земли и группа не собирается участвовать в создании винного проекта в Краснодарском крае.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года во время визита губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в Геленджик выяснилось, что в селе Марьина Роща застраивается часть земель сельхозназначения. Господин Кондратьев подчеркнул, что недопустимо отдавать такие земли под жилье. «Здесь должны быть виноградники и сады, а не высотки. Виноградарство и садоводство – это перспективные отрасли местной экономики», – сказал Вениамин Кондратьев.

Елена Зуева