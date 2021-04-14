Кубанские рисоводы заявили о возможном росте цен на их продукцию

В Южном рисовом союзе прогнозируют рост оптовых и розничных цен на белое зерно, об этом сообщает ТАСС. Причина заключается в том, что в текущем году были сокращена площадь посевов культуры, а также произошло увеличение затрат на ГСМ, удобрения, агрохимикаты и подачу воды.

Ранее глава минсельхоза региона Федор Дерека сообщал, что в 2021 году площадь посевов будет сокращена до 120 тыс. га, что на 7 тыс. га меньше, чем годом ранее. «На себестоимости рисовой крупы нового урожая особенно значительно отразится 20%-ый рост тарифов на подачу и отведение воды из рисовых чеков, за восемь лет после введения платы за воду эти затраты в структуре себестоимости поднялись с последнего места на третье, обогнав зарплату и химпрепараты», - рассказали в Южном рисовом союзе.

Ставка субсидии на гектар рисовых посевов на Кубани составляет около 2 тыс. руб., по мнению рисоводов, она не покроет даже половины расходов за водопользование. В 2021 году представители отрасли ожидают рост прямых затрат до 60-65 тыс. руб. на гектар, из них расходы на подачу и отвод воды превысят 15-17%.

Как писал “Ъ-Кубань”, в феврале этого года был отменен режим повышенной готовности, введенный в июне 2020 года для рисосеющих хозяйств Кубани из-за засухи. Ограничения действовали на территории Краснодара, Абинского, Калининского, Красноармейского, Крымского, Северского, Славянского и Темрюкского районов из-за обмеления Краснодарского водохранилища, главного поставщика воды на рисовые поля. В связи с засухой власти края ввели ограничения на эксплуатацию водохранилища и забор воды из него, что поставило под угрозу выращивание и сбор урожая на 70 тыс. га рисовых полей. Тем не менее, в засушливый 2020 год был собран урожай в 900 тыс. тонн риса.

Андрей Ульченко