На Кубани в этом году планируют засеять рисом 120 га

Снежная зима и обильные дожди весной позволили к началу апреля накопить в Краснодарском водохранилище более 1,8 млрд кубометров воды. Это позволит рисоводом засеять в этом году рекордное количество площадей – 120 га, сообщил председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко.

По его словам, обеспеченность влагой в этом году позволяет аграриям региона надеяться на хороший урожай в текущем году, однако вопрос развития мелиорации и контроля водных запасов продолжает находиться на контроле у местных властей.

«Несмотря на достаточное количество воды, одна из главных наших задач сейчас - контроль за ее дальнейшим рациональным использованием. Мы должны работать на опережение и предвидеть ситуации, подобно той, которая произошла в 2020 году. Комплексный подход к решению проблемы заключается не в локальном урегулировании возникающих трудностей, а в совокупности всех применяемых для этого способов», - сообщил господин Бурлачко.

Ольга Логинова