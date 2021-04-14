В Татарстане выявили 31 новый случай коронавируса

За сутки в Татарстане подтвержден 31 случай COVID-19, включая два завозных и 29 контактных. Девять заболевших госпитализировали, остальных лечат на дому. Об этом сообщили в оперштабе республики по борьбе с инфекцией.

В Казани подтвердили 18 случаев за сутки, в Зеленодольском районе — четыре, в Набережных Челнах — два, в Алексеевском, Алькеевском, Буинском, Высокогорском, Дрожжановском, Лаишевском и Чистопольском — по одному.

Всего на сегодняшний день в республике выявили 19 899 случаев COVID-19. Излечились 17 011 человек, в том числе 38 за минувшие сутки. Скончались 439 пациентов.

"Ъ-Казань"