«Метафракс» предложил краевым властям помощь в привлечении кадров в медучреждения

Сегодня на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края депутаты заслушали доклад первого замглавы регионального минздрава Евгения Рожнева о кадровой обеспеченности системы здравоохранения края. На сегодняшний день в медучреждениях Прикамья работают 9689 врачей и 20 344 медработника со средним профессиональным образованием. Обеспеченность врачами в регионе составляет 37,3 на 10 тыс. населения. Это выше средних показателей в Приволжском федеральном округе (36,1), но ниже показателей по РФ (37,6). Обеспеченность средним медперсоналом — 78,3 на 10 тыс. населения (по ПФО — 87,1, по РФ — 82,8).

Обеспеченность медицинскими работниками значительно отличается по территориям края. Наиболее высокая обеспеченность кадрами в Перми (37,9 на 10 тыс. населения), а также в Кудымкарском и Осинском городских округах. Самая низкая обеспеченность — в Кизеле (13,9), Гремячинском (9,8) и Чердынском (8,2) округах.

Господин Рожнев напомнил, что для привлечения и удержания медработников в регионе реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также ведется целевое обучение, профессиональная переподготовка медицинских кадров, оплачивается обучение в ординатуре за счет средств краевого бюджета, оказывается социальная поддержка при трудоустройстве медицинских работников.

По мнению депутатов, принимаемых мер недостаточно для того, чтобы закрыть кадровый дефицит в отрасли. Председатель комитета Елена Зырянова предложила создать единую электронную биржу медработников края, провести перераспределение средств на оплату труда — увеличить зарплату медработников в тех территориях, где наблюдается их дефицит, за счет ее снижения там, где обеспеченность кадрами высокая. «Также мы можем обеспечить ротацию кадров. Не поработал в сельской территории — не сможешь подняться по карьерной лестнице на ступеньку выше»,— заявила госпожа Зырянова.

Депутат Армен Гарслян, председатель совета директоров ПАО «Метафракс», обратил внимание на плачевную ситуацию с медицинскими кадрами на территории Кизеловского угольного бассейна. «Нужно что-то делать. Давайте вывезем туда исполняющего обязанности ректора медуниверситета, проведем встречу с ребятами, расскажем им, что мы, как градообразующее предприятие, готовы выплачивать дополнительную стипендию в течение всего обучения, предоставлять жилье. Можно заключить соответствующее соглашение»,— предложил господин Гарслян.

«Это очень хорошее предложение. Мы обязательно его обсудим»,— ответил Евгений Рожнев.