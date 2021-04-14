После обрушения кровли на ТЭЦ «Квадры» прекращена подача тепла в 60% домов Тамбова

Сегодня утром в здании диспетчерской Тамбовской ТЭЦ «Квадры» произошло обрушение кровли и верхнего этажа. В результате пострадало два сотрудника «Квадры», сообщили в компании.

На месте работают аварийно-спасательные службы, а также сотрудники СКР. Причины случившегося уточняются. Сейчас в здании проводится разбор завалов, подача тепла и горячей воды временно прекращена, хотя основное оборудование ТЭЦ не пострадало. ТЭЦ обслуживает около 60% жилых домов и зданий Тамбова. По словам управляющего директора тамбовского филиала «Квадры» Артема Уворвихвоста, в компании «прикладывают все усилия», чтобы уже к ночи вернуть тамбовчанам горячую воду. Отопительный сезон в Тамбове, напомним, заканчивается 15 апреля.

Олег Мухин