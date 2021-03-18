«Квадра» направит 286 млн рублей на обновление оборудования в Орловской области

В 2021 году орловский филиал «Квадры» планирует направить 286,4 млн руб. на ремонт, модернизацию и техническое перевооружение станций и теплосетей. Об этом сообщили в компании.

Филиал запланировал проведение ремонта на трех энергоблоках Орловской ТЭЦ и турбоагрегате Ливенской ТЭЦ. В Орле предполагается замена 7,6 км (в однотрубном исчислении) теплосетей, ремонт тепловых камер и проведение теплоизоляции трубопроводов. Продолжится оснащение центральных тепловых пунктов Орла системами автоматического погодного регулирования: оборудование планируют установить на 11 ЦТП Железнодорожного района, от которых зависит теплоснабжение 37 многоквартирных домов и семи объектов социальной инфраструктуры.

Олег Мухин