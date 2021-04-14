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«Орион плюс» займется стройкой обхода Арзамаса по максимальной цене

Петербургская строительная компания «Орион плюс» получит подряд на строительство участка Южного обхода Арзамаса. Застройщик стал единственным участником открытого конкурса ГУАД Нижегородской области, предложившим за свои услуги максимальную стартовую цену госконтракта в 3,3 млрд руб. Заявку ООО СК «Орион плюс» закупочная комиссия признала соответствующей закону.

Как ранее сообщалось, строительство обхода запланировано в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров». Общая стоимость программы составит 14,3 млрд руб.

Подробнее о кластере — в материале “Ъ-Приволжье” «Нижегородской области подадут по-божески».

Иван Сергеев


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