За сутки коронавирусной инфекцией заболели 105 жителей края

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сутками раньше этот показатель также составлял 105 человек.

По данным краевого минздрава, из числа новых заболевших 36 человек проходят лечение в больницах, 69 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В «ковидных» отделениях больниц края проходят лечение 718 пациентов. 1125 человек находятся на карантине.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 52 693 жителя Пермского края, 47 512 человек выздоровели. Полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции 68 615 жителей региона.