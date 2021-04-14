14 апреля, среда
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

События

За сутки коронавирусной инфекцией заболели 105 жителей края

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сутками раньше этот показатель также составлял 105 человек.

По данным краевого минздрава, из числа новых заболевших 36 человек проходят лечение в больницах, 69 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В «ковидных» отделениях больниц края проходят лечение 718 пациентов. 1125 человек находятся на карантине.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 52 693 жителя Пермского края, 47 512 человек выздоровели. Полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции 68 615 жителей региона.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

приложение

Интервью

Пресс-релиз

Профиль пользователя