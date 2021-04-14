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Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ   |  купить фото

Минздрав Удмуртии: дети в бассейне отравились парами хлора

Их состояние удовлетворительное

Предварительный диагноз детей, госпитализированных после посещения бассейна в Ижевске, — отравление парами хлорсодержащего препарата. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

В ведомстве отметили, что в указанном бассейне отдыхало 16 человек, из них девять детей. Затем 11 человек почувствовали недомогание, семь несовершеннолетних госпитализировали в ГКБ №4. Четыре человека отказались от госпитализации, им оказали помощь на месте. Еще одного ребенка в больницу позже доставили родственники.

«Состояние детей на данный момент удовлетворительное, никакой угрозы жизни нет, врачи скорой помощи сработали оперативно. Двое детей сегодня уже будут выписаны»,— прокомментировала ситуацию заместитель главврача ГКБ №4 Татьяна Ипатова.

Напомним, что СУ СКР России по региону и прокуратура Удмуртии проводят проверку по данному факту. Указанный бассейн находится по адресу пр. Колоскова, 48 г. Также прокуратура проверит законность ведения предпринимательской деятельности владельцем объекта.

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