Восемь детей в Ижевске отравились в бассейне

Восемь детей в возрасте от 6 до 12 лет госпитализировали после посещения бассейна в Ижевске. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным проверки, один из ижевчан оборудовал в Октябрьском районе бассейн и разместил в интернете объявление о предоставлении его в пользование за плату. Утром 13 апреля он провел в бассейне обеззараживающие мероприятия. С 14:00 в бассейне находилась группа из 10 детей и двое взрослых. Около 22:00 им стало плохо, восемь детей госпитализировали с признаками отравления. Угрозы их жизни нет.

В прокуратуре, которая также проводит проверку по данному факту, добавили, что бассейн находился по адресу пр. Колоскова, 48 г. Также ведомство проверит законность ведения предпринимательской деятельности владельцем бассейна. Подчеркнем, что в пресс-релизе прокуратуры говорится о семи госпитализированных.