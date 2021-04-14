«Великоленское» перешло под внешнее управление

В отношении ООО «Великоленское» (с. Ленск, Кунгурский район) введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. По информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, внешним управляющим общества утвержден Сергей Клыков.

Напомним, ООО «Великоленское» находится в банкротстве с октября 2020 года, в отношении общества введена процедура наблюдения. С заявлением о признании предприятия несостоятельным обратилось ООО «Нефтяная компания „Парма“», которому «Великоленское» задолжало 6,9 млн руб. по контракту на поставку нефтепродуктов. Сегодня общая сумма требований кредиторов должника составляет 64,7 млн руб.

В конце марта кредиторы «Великоленского» провели голосование по решению о выборе дальнейшей процедуры банкротства должника либо об утверждении мирового соглашения. За ходатайство перед арбитражным судом о введении процедуры конкурсного производства было отдано 27,51% голосов, за введение процедуры внешнего управления — 35,63%, за утверждение мировой — 0%, за то, чтобы отложить рассмотрение вопроса до представления дополнительных документов,— 36,86%. Однако в итоге окончательного решения тогда принято не было.

ООО «Великоленское» — сельскохозяйственное предприятие полного цикла производства. Выпускает молочную, мясную и зерновую продукцию. ООО развивает также агродеревню «Степаново городище» — гостиничный комплекс в Кунгурском районе, стилизованный под сельскую жизнь. Владельцами предприятия являются Михаил Трушников и ООО «Инвестиции и Консалтинг» (100% в собственности господина Трушникова). Возглавляет «Великоленское» Александр Купрашевич. Выручка ООО, по итогам 2019 года, составляет 97,5 млн руб., чистый убыток — 26,8 млн руб.