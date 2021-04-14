Стоимость игроков «Рубина» выросла до 61,5 млн евро

Общая стоимость футболистов казанского «Рубина» составляет 61,5 млн евро, что почти на 10 млн евро больше, чем на начало 2021 года. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

«Рубин» занял седьмое место среди клубов Российской Премьер-Лиге с самыми дорогими составами. Лидером оказался «Зенит», чью стоимость оценили в 170 млн евро. Второе место занимает ЦСКА с 135,3 млн. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (130,9 млн). В топ-7 помимо «Рубина» вошли «Краснодар», «Локомотив» и «Динамо».

Самым дорогим игроком в составе «Рубина» оказался полузащитник Хвича Кварацхелия. Его стоимость по сравнению с данными на начало 2021 года увеличилась на 5 млн евро, до 15 млн. Он стал самым подорожавшим игроком лиги.

"Ъ-Казань"