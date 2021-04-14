Смольный: больше задержек с поставками вакцин от COVID-19 не будет

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев сообщил, что в дальнейшем перебоев с поставками в город вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции не будет. Ранее задержки партий случались несколько раз за все время прививочной кампании.

Слова Олега Эргашева цитирует «Петербургский дневник». «Сейчас вакцины хватает, больше задержек не будет. Каждую неделю у нас проходит совещание с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, есть график поставки вакцин», — заявил господин Эргашев. Он добавил, что в город помимо вакцины «Спутник V» начал поступать препарат «ЭпиВакКорона», а в ближайшее время ожидается поступление третьей зарегистрированной в России вакцины «КовиВак».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что персонал, обслуживающий ПМЭФ-2021, обяжут вакцинироваться от COVID-19.