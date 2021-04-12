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Персонал ПМЭФ-2021 обяжут вакцинироваться от COVID-19

Весь персонал Петербургского экономического форума должен будет обязательно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекцией. Это правило будет закреплено в рекомендациях Роспотребнадзора, которые ведомство готовит специально к открытию площадки.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу петербургского Роспотребнадзора Наталию Башкетову. Она охарактеризовала готовящиеся рекомендации жесткими, но обоснованными. «Это обязательное тестирование, обязательная вакцинация, в первую очередь, для организаторов и для персонала», — рассказала она. Госпожа Башкетова добавила, что прививку будет необходимо также делать персоналу городских гостиниц, принимающих участников ПМЭФ. Ее наличие ведомство обещает контролировать.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургские гостиницы почти полностью забронированы на даты проведения ПМЭФ-2021.

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