Ростуризм поддержит туроператоров из-за отмены туров в Турцию и Танзанию

Ростуризм предложит дополнительные финансовые меры поддержки туристической отрасли из-за введения ограничений на полеты в Турцию и Танзанию, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. С 15 апреля по 1 июня Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией, туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров.

«Уже в работе снижение взносов в резервный фонд, а также снижение и отсрочка уплаты взносов в фонд персональной ответственности. Соответствующие акты должны быть приняты со дня на день. Также оперативно смотрим и другие финансовые меры поддержки операционной деятельности»,— написала госпожа Догузова в Instagram.

По ее словам, одна из ключевых задач — возвращение россиян на родину. Она уточнила, что, как и в прошлом году, предложит субсидии на возмещение расходов, связанных с возвращением туристов.

Как попасть за границу весной 2021 года Читать далее

Ранее Ростуризм рекомендовал в случае покупки тура на период с 15 апреля до 1 июня обсудить с туроператором возможность смены направления отдыха или переноса поездки на более поздний срок. Находящимся в Турции или Танзании в данный момент Ростуризм советует продолжать отдых.

Подробнее об ограничениях — в материале “Ъ” «Россияне упускают вылет».