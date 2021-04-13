Ростуризм дал советы купившим туры в Турцию и Танзанию

Ростуризм составил памятку для россиян, которые приобрели туры в Турцию и Танзанию с датой вылета в ближайшие два месяца. Вчера, 12 апреля, Россия приостановила авиасообщение с этими странами на срок с 15 апреля до 1 июня.

В случае покупки тура на период с 15 апреля до 1 июня Ростуризм советует:

Обсудить с туроператором возможность смены направления отдыха на те же даты или переноса поездки на более поздний срок;

Написать туроператору заявление о возврате средств.

«В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" прекращение авиасообщения между странами является случаем, в котором турист не может отправиться в поездку по не зависящим от него обстоятельствам»,— говорится на сайте ведомства. В заявлении необходимо указать причину расторжения договора и требование вернуть средства, внесенные за поездку, отметила пресс-служба Ростуризма.

Отмена туров на 13 и 14 апреля не попадает под страховой случай, указывает ведомство. В этой ситуации нужно обсудить с оператором смену направления или перенос сроков тура.

Находящимся в Турции или Танзании в данный момент Ростуризм советует продолжать отдых. «Обратный рейс должен состояться в даты, на которые были куплены билеты»,— говорится в памятке. Обо всех изменениях организованные туристы могут узнать у туроператора. Самостоятельным туристам ведомство рекомендует следить за новостями авиакомпании, у которой был куплен билет.

По данным собеседника “Ъ” на туристическом рынке, около 60–70 тыс. транзитных российских туристов, планировавших лететь со стыковкой в Турции, могут столкнуться с проблемами при возвращении на родину.

О проблемах российских туристов после остановки авиасообщения с Турцией — в материале “Ъ” «Россияне упускают вылет».