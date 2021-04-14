Суровая расистская действительность

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) во вторник рассмотрел инциденты, имевшие место во время воскресного матча чемпионата России «Локомотив»—«Спартак» (2:0). КДК дисквалифицировал на две встречи голкипера железнодорожников Маринато Гилерме за провокационные жесты в адрес фанов «Спартака». Сам «Спартак», болельщики которого выкрикивали расистские лозунги в адрес Гилерме, наказан проведением одного домашнего матча без зрителей условно и штрафом 500 тыс. руб. Однако главная интрига заседания — оценка поведения начальника «Локомотива» Станислава Сухины, якобы заходившего в судейскую комнату перед матчем, что категорически запрещено правилами,— осталась нераскрытой. Дело господина Сухины будет рассмотрено отдельно 16 апреля.

КДК РФС во вторник дал оценку инцидентам, имевшим место во время матча 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Локомотив» со счетом 2:0 обыграл «Спартак». Напомним, руководство красно-белых весьма болезненно отреагировало на поражение, посчитав, что рефери Кирилл Левников как минимум дважды неправомерно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» после того, как мяч попадал в руки игроков железнодорожников, находившихся в своей штрафной. Впрочем, экспертно-судейская комиссия РФС ошибок в работе Левникова не нашла.

Однако куда больший резонанс вызвали три других факта. Первый — расистские оскорбления фанатов «Спартака» в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме. Второе — действия самого Гилерме, который, как утверждалось, сам провоцировал фанов красно-белых. И самое главное — поведение начальника «Локомотива», известного в прошлом арбитра Станислава Сухины. Последнему вменяется в вину несанкционированный проход в судейскую комнату перед матчем, что подтверждается соответствующей видеозаписью. Такие действия могут быть расценены как грубое нарушение правил. При наиболее неблагоприятном развитии ситуации господину Сухине грозит дисквалификация вплоть до пожизненной, а «Локомотиву» — техническое поражение. Тем более что начальник «Локомотива» не так давно уже попадал в аналогичную историю. В конце августа после домашнего матча пятого тура против «Ахмата» (2:3) господин Сухина зашел в судейскую и высказал бригаде Игоря Панина свое недовольство. За это он был дисквалифицирован на четыре матча. «Локомотив» получил предписание провести один домашний матч на нейтральном поле (условно) и испытательный срок до конца сезона-2020/21.

Начальник ФК «Локомотив» Станислав Сухина Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

Однако по вопросу о действиях Станислава Сухины КДК во вторник решения не вынес, перенеся рассмотрение дела на пятницу. Как пояснил глава КДК Артур Григорьянц, это вызвано тем, что заявление о необходимости дать оценку действиям господина Сухины, а также прилагающиеся к нему материалы от «Спартака» поступили поздно вечером в понедельник. Господин Григорьянц отметил, что КДК не смог уведомить о слушании Станислава Сухину (по официальной версии, он в заграничной командировке), а его присутствие обязательно. «Направили запрос в департамент судейства, чтобы все судьи матча написали дополнительные рапорты по поводу присутствия Сухины в судейской. Обратились к "Спартаку" и "Локомотиву" о предоставлении дополнительных видеоматериалов из подтрибунных помещений. В связи с этим по согласованию с клубами выделили дело в отдельное производство и перенесли заседание на пятницу на 12:00»,— сказал Артур Григорьянц.

Что касается истории с оскорблениями в адрес Гилерме, то тут виновным, как ни странно, фактически был признан сам голкипер.

КДК счел, что он действительно показывал фанам красно-белых оскорбительные жесты. В итоге вратарь дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 50 тыс. руб. Такое решение явно вызовет непонимание со стороны международных структур. Например, организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE), которая даже выпустила специальное заявление по поводу оскорблений Гилерме. В нем отмечалось, что голкипер подвергается расистским оскорблениям последние пять лет в каждом матче против «Спартака». А значит, полагают в FARE, все наказания, назначавшиеся красно-белым за это время, были слишком мягкими. В заявлении также выражалась надежда, что КДК, наконец, примет серьезные меры, чтобы остановить расизм в отношении вратаря сборной России.

Но санкции в отношении «Спартака» назвать действительно чувствительными трудно. КДК наказал красно-белых проведением одного домашнего матча без зрителей условно.

«Спартаку» также установлен испытательный срок до конца сезона-2021/22. Плюс клуб заплатит штраф 500 тыс. руб.

Напомним, что летом 2017-го спартаковцы были оштрафованы на 250 тыс. руб. за расистские нападки их фанов на Гилерме. В марте 2018-го «Спартаку» за оскорбления Гилерме на один матч условно закрывали фанатский сектор. В декабре того же года, и снова за нападки на Гилерме, фанатская трибуна «Спартака» закрывалась на один матч. История повторилась в августе 2020 года, когда «Спартак» опять из-за оскорблений фанами Гилерме был вновь наказан закрытием фанатской трибуны.

Александр Петров