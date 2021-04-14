Татарстанцев оштрафовали на 2,2 млн рублей за отсутствие тестов на COVID-19

С начала августа 2020 года вернувшихся из-за рубежа жителей Татарстана оштрафовали на 2,2 млн руб. за отсутствие результатов тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Отмечается, что всего за данный период из-за границы приехали 109,5 тыс. жителей Татарстана. 97,3% из них прошли тесты на COVID-19 и заполнили анкеты на портале госуслуг. Оставшиеся 2,7% татарстанцев этого не сделали. Их привлекли к административной ответственности.

Кроме того, тесты на коронавирус не прошли 184 несовершеннолетних, прибывших в Татарстан из-за рубежа. Материалы по ним направлены в комиссии по делам несовершеннолетних исполкомов муниципалитетов республики.

"Ъ-Казань"