Депутата из Камбарки будут судить за присвоение почти 170 тысяч рублей

Депутата МО «Камбарское» из Удмуртии будут судить за присвоение 169,57 тыс. бюджетных средств (ч. 3 ст. 159 УК РФ). За данное преступление предусмотрено до шести лет заключения, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике. В настоящее время обвиняемый признал вину и возместил ущерб.

Установлено, что депутат был гендиректором коммерческой организации. Он заключил муниципальный контракт по нанесению дорожной разметки в Камбарке. Не выполнив работы в полном объеме, он внес в официальные документы ложные сведения об исполнении договора, присвоив 169,57 тыс. руб.