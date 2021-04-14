14 апреля, среда
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Событие

Депутата из Камбарки будут судить за присвоение почти 170 тысяч рублей

Депутата МО «Камбарское» из Удмуртии будут судить за присвоение 169,57 тыс. бюджетных средств (ч. 3 ст. 159 УК РФ). За данное преступление предусмотрено до шести лет заключения, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике. В настоящее время обвиняемый признал вину и возместил ущерб.

Установлено, что депутат был гендиректором коммерческой организации. Он заключил муниципальный контракт по нанесению дорожной разметки в Камбарке. Не выполнив работы в полном объеме, он внес в официальные документы ложные сведения об исполнении договора, присвоив 169,57 тыс. руб.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

Интервью

Первые лица

Мероприятия

Интервью

Мы в социальных сетях

Профиль пользователя