Суд объяснил, почему согласился закрыть Среднеуральский монастырь

Верхнепышминский городской суд Свердловской области объяснил, почему выдал приставам определение об обеспечительных мерах, на основании которого выселили монахинь из Среднеуральского монастыря. Отметим, что сам иск суд Верхней Пышмы еще не рассматривал.

Как пояснили в суде, прокурор Верхней Пышмы в интересах России и неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к властям Среднеуральска о запрете эксплуатации объектов Среднеуральского женского монастыря (всего 35 объектов).

Поводом для иска стали результаты проверки, которые показали, что местные власти допустили эксплуатацию самовольных строений монастыря при отсутствии надлежащего электро- и водо- снабжения, а также водоотведения, пожарной безопасности. Кроме того, в монастыре не было организовано общественное питание и бытовое обслуживание.

Хотя здесь проживает 126 человек, чьи жизни и здоровье находятся под угрозой из-за выявленных нарушений.

«В порядке обеспечения иска прокурором подано заявление о запрете на осуществление деятельности, связанной с эксплуатацией объектов недвижимости, образующих монастырский комплекс и допуска на их территорию неограниченного круга лиц до вступления решения суда в законную силу, а именно запретить нахождение и проживание граждан на территории монастыря»,— говорится в определении суда. На данном этапе монастырь может обжаловать определение суда (оно немедленного исполнения), но никто пока не обжаловал, добавили в суде.

Сам иск будет рассмотрен 11 мая.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, силовики приехали к Среднеуральскому женскому монастырю рано утром в среду. Всего прибыло около 50 машин Росгвардии, а также автозаки. К спецоперации были привлечены сотрудники МЧС, которые болгарками вскрывали двери в здания монастыря. Всего в монастырь, по оценкам его представителей, приехали около 300 сотрудников различных силовых структур. Екатеринбургская епархия предложила выселенным монахиням выбрать для проживания любой другой монастырь.

Напомним, духовником монастыря считается экс-схимонах Сергий (Николай Романов). Сам экс-схиигумен Сергий был задержан во время штурма монастыря, который прошел 29 декабря 2020 года. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). По решению Басманного районного суда Москвы он был арестован до 28 мая.