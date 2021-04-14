Продажи грузовиков КамАЗ с пробегом в марте выросли на 4,6%

Количество проданных грузовиков КамАЗ с пробегом составило 6,1 тыс. единиц, что на 4,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Отмечается, что набережночелнинский автопроизводитель сохранил лидерство на вторичном рынке грузовых машин в РФ. Второе место занял ГАЗ, чьи продажи выросли на 1,5%, до 2,4 тыс. грузовиков. Тройку лидеров замкнул Volvo с 1,5 тыс. проданных машин.

Всего в России в марте количество перепроданных грузовиков составило 22,2 тыс. машин, что на 7% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"