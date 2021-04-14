В Татарстане на ремонт дорог в 2021 году потратят 12 млрд рублей

На ремонт дорог в Татарстане в этом году потратят свыше 12 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Минтрансе региона.

Отмечается, что всего планируется отремонтировать 90 объектов протяженностью 218 км. Из общей суммы финансирования 9,1 млрд руб. выделят из федерального бюджета, оставшиеся — из республиканского.

В Казанской агломерации отремонтируют 23 объекта протяженностью 61,6 км, в Набережночелниской агломерации — четыре объекта протяженностью 48,4 км, в Нижнекамской агломерации — четыре объекта протяженностью 11,1 км. Кроме того, запланирован капремонт 76 дорожных объектов регионального значения общей протяженностью 96,7 км.

"Ъ-Казань"