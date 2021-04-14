Объявлен запрос котировок на техническое обеспечение празднования Дня России в Перми

МАУ «Агентство социокультурных проектов» объявило запрос котировок на оказание услуг по обеспечению световым оборудованием в рамках организации и проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города Перми. Максимальная цена контракта указана в размере 646 тыс. руб.

Исполнитель должен предоставить оборудование, обеспечивающее заливной и интеллектуальный свет, генераторы дыма; обеспечить работу светового оборудования и дежурного персонала на репетициях в соответствии с графиком репетиций, предоставленным заказчиком, а также в ходе проведения основного мероприятия с 7:30 до 23:00 12 июня 2021 года.