Президент РФ уволил начальника Пермского военного института войск национальной гвардии

Президент РФ своим указом освободил от занимаемой должности и уволил начальника Пермского военного института войск национальной гвардии РФ генерал-майора Владимир Купавский. Об этом сообщил в своем Telegram депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. На официальном портале правовой информации документ не опубликован.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в ноябре 2020 года военное следственное управление СКР по Центральному военному округу возбудило уголовное дело в отношении начальника этого же военного института генерал-майора Владимира Купавского. Он подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий. После этого он был отстранен от должности, упоминание его фамилии исчезло с сайта института. На сайте также нет информации, кто в настоящее время исполняет обязанности начальника института.

Господин Купавский был назначен начальником Пермского военного института войск национальной гвардии РФ в октябре 2016 года. Ранее генерал-майор Владимир Купавский командовал 50-й отдельной бригадой оперативного назначения Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России.