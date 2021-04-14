Пациенты и фармкомпании предупредили Мишустина о рисках для рынка лекарств

Фармацевтические ассоциации и общественные организации попросили премьер-министра РФ Михаилу Мишустину отклонить инициативу Минпромторга о приоритетах при госзакупках лекарств, сообщили РБК и «Известия» со ссылкой на письмо. По их мнению, так называемая идея «второго лишнего» создает риски дестабилизации рынка лекарств и может привести к дефициту лекарств. Источники изданий в правительстве сообщили, что письмо было направлено в Минпромторг для совместного рассмотрения.

По механизму «второго лишнего» предлагается при закупках стратегически значимого лекарства отдавать приоритет компаниям, которые локализовали все этапы производства лекарства на территории ЕАЭС. Если такой производитель выходит на торги, то компании, которые не локализовали производство полного цикла в ЕАЭС, к торгам не допускаются.

«Страна рискует вообще остаться без определенных лекарств, если производитель полного цикла не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения»,— передают «Известия» слова исполнительного директора Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежда Дараган. В числе других авторов обращения СМИ называют Ассоциацию международных фармпроизводителей (AIPM), Союз профессиональных фарморганизаций (СПФО), Лигу защитников пациентов и Всероссийский союз пациентов.

Название инициативы «второй лишний» появилось по аналогии с уже действующим механизмом «третий лишний». По этому механизму иностранные фармкомпании не допускаются к торгам, если в них уже участвуют две компании из стран ЕАЭС.