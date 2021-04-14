Выедем поговорим?

В момент, когда Москва и Вашингтон скатывались ко все более жесткому противостоянию, инициировавший обострение президент США Джо Байден во вторник позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, обсудил с ним вопросы стратегической стабильности и предложил встретиться в третьей стране. Звонок Джо Байдена в Кремль стал самым серьезным шагом по деэскалации, снизив угрозу вооруженного конфликта России и США. Пройдя нижнюю точку конфронтации, две ведущие ядерные державы получают шанс прийти к новой модели взаимоотношений, в которой соперничество будет сочетаться с выборочным взаимодействием, исключающим прямой конфликт.

Две версии разговора

Появившиеся на лентах информагентств молнии о звонке Джо Байдена Владимиру Путину взорвали информационное пространство во вторник вечером и стали полной неожиданностью для всех. Буквально за 48 часов до этого, комментируя самую масштабную с 2014 года концентрацию российских войск на границе с Украиной, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC выступил с новыми угрозами в адрес Москвы, при этом апеллируя к имени Джо Байдена.

«Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент дал понять: за это придется платить, будут последствия. Вы можете рассчитывать, что он сдержит свое слово»,— пообещал господин Блинкен перед визитом в штаб-квартиру НАТО в Брюссель, где уже в среду вместе с министром обороны США Ллойдом Остином будет обсуждать пути сдерживания России на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министрами других стран альянса.

Чтобы звонок в Кремль не выглядел явным диссонансом с усилиями его команды, в разговоре с Владимиром Путиным Джо Байден прошелся по болевым точкам отношений с Москвой.

Он сообщил, в частности, о решимости защищать национальные интересы США в ответ на якобы имевшие место российские кибератаки и вмешательство в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома коснулся темы Украины, подчеркнув «непоколебимую приверженность США ее суверенитету и территориальной целостности», а также призвав Россию к «деэскалации напряженности». Таким образом, он подтвердил неизменность позиции Вашингтона, возлагающего вину за предвоенную ситуацию в Донбассе не на Киев, а на Москву.

Помимо кибератак и Донбасса, в разговоре лидеров двух ведущих ядерных держав была еще одна составляющая, явно перевешивающая все остальное. «Они обсудили многие региональные и глобальные проблемы, в том числе намерение США и России продолжать диалог по стратегической стабильности»,— отметили в Белом доме, пояснив, что диалог должен касаться «ряда вопросов о контроле над вооружениями, а также новых проблем в сфере безопасности». «Президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией, согласующихся с интересами США, а также предложил в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед США и Россией»,— сообщила пресс-служба Белого дома.

«Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня. С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества. Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата»,— изложила свою версию состоявшегося разговора пресс-служба Кремля.

Как следует из официального сообщения, лидеры двух стран также провели обсуждение «внутриукраинского кризиса»:

Владимир Путин изложил подходы к политическому урегулированию, которые базируются на минских соглашениях.

Разнонаправленные сигналы

Инициатива Джо Байдена по проведению встречи с Владимиром Путиным в формате саммита в случае ее воплощения в жизнь может стать поворотным моментом в той многолетней эскалации российско-американских отношений, которая началась на финальном отрезке правления президента Барака Обамы и продолжилась при президенте Дональде Трампе.

Заявлявший о важности отношений с Россией господин Трамп за четыре года своего правления ни одного саммита с Владимиром Путиным формально так и не провел. Нередко называемая «саммитом» их личная встреча в Хельсинки, состоявшаяся летом 2018 года, по дипломатическим канонам, строго говоря, не была встречей в верхах, которой обычно предшествует длительная подготовка, позволяющая лидерам подписать тот или иной пакет документов. Ни одного соглашения президенты Путин и Трамп в Хельсинки так и не подписали.

После ухода Дональда Трампа значительная часть российской политической элиты и экспертного сообщества, симпатизировавшая президенту-республиканцу, стала предсказывать, что при Джо Байдене российско-американские отношения ждет качественно новый виток эскалации, не исключающей вооруженного конфликта. Первые два месяца нахождения в Белом доме Джо Байдена, казалось, подтвердили справедливость этих прогнозов.

Беспрецедентный скандал в российско-американских отношениях, в ходе которого для консультаций в Москву был приглашен российский посол Анатолий Антонов, разразился после того, как в середине марта в интервью телеканалу АВС не без помощи ведущего Джо Байден согласился считать Владимира Путина «убийцей».

Однако вскоре после этого администрация США стала отыгрывать назад скандал в отношениях с Москвой.

Сам Джо Байден призвал партнеров по ЕС «иметь дело и считаться» с Россией и пригласил Владимира Путина на намеченный на вторую половину апреля саммит по климату, который, впрочем, пройдет в формате видеоконференции.

При этом уже тогда Джо Байден дал понять, что будет готов и лично встретиться с Владимиром Путиным, когда для этого сложатся необходимые условия. В свою очередь, посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что не намерен покидать Москву. Эти сигналы не остались незамеченными в России: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил удовлетворение тем, что в США наступает «ремиссия в русофобских припадках».

Эскалация и шаг навстречу

Однако после небольшого затишья эскалация в Донбассе вернула отношения двух стран в состояние острого конфликта, казалось бы, делавшего дальнейший диалог невозможным. В связи с продолжающимися обвинениями со стороны Вашингтона замглавы МИД РФ Сергей Рябков еще на прошлой неделе был вынужден признать, что «в тональности и перспективе», предложенной США, Россия больше вести диалог не будет и администрации Байдена придется удовлетвориться полученными ранее разъяснениями Москвы.

На этом фоне США и их союзники по НАТО развернули подготовку к стартующим в ближайшие недели учениям альянса Defender Europe 2021, которые пройдут у западных границ России и станут самыми масштабными со времен холодной войны. Основная фаза маневров запланирована на май—июнь. Предполагается, что в них примут участие около 40 тыс. военнослужащих из стран НАТО и партнеров альянса (включая Украину), половину из них составит 20-тысячный контингент США. Учения Defender Europe 2021 военные эксперты стали называть репетицией гипотетического вооруженного конфликта с Россией.

Однако звонок Джо Байдена Владимиру Путину неожиданно направил маятник двусторонних отношений России и США в противоположную сторону.

«Во-первых, предложение о проведении российско-американской встречи в верхах — это демонстрация уверенности Джо Байдена в своих силах. Президент Байден, которого некоторые его критики причислили к дряхлым маразматикам, сигнализирует Владимиру Путину и миру о том, что он не боится встречи на высшем уровне с одним из самых опытных политиков мира и готов на этой встрече жестко и последовательно отстаивать интересы США. При этом американский лидер не может не понимать: любая его оговорка или двусмысленность в предстоящем разговоре с Владимиром Путиным будет по максимуму использована против него республиканской оппозицией. Именно так в свое время демократы выжали максимум негатива из встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки»,— пояснил “Ъ” гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Во-вторых, Джо Байден говорит о готовности обсуждать весь спектр американо-российских отношений, а не только удобные для себя темы. Понятно, что центральное место в переговорах должны занять вопросы контроля над стратегическими вооружениями и стратегической стабильности. Есть и ряд региональных проблем, решить которые без участия Москвы едва ли возможно,— например, Афганистан. Есть проблема Украины. Хотя в США многие считают эту проблему в большей степени европейской, чем американской, устраниться от ее обсуждения американский президент, разумеется, не может»,— продолжает господин Кортунов.

По мнению эксперта, в этой ситуации Джо Байден должен быть готов к тому, что его собеседник также будет ставить не вполне удобные вопросы,— например, о «дипломатической войне», которую США уже много лет ведут против Москвы, о будущем иранской ядерной сделки, об активности НАТО в непосредственной близости от российских границ.

«То есть разговор в любом случае будет обоюдоострым. Но лучше, конечно, сразу положить карты на стол и внести ясность в то, где при администрации Байдена две страны могут работать вместе и где — не могут»,— резюмирует Андрей Кортунов.

«Своим звонком Владимиру Путину Джо Байден сыграл в традиционные для предыдущих американских администраций XXI века политические шахматы, сделав ход Е2—Е4. При этом приглашение к встрече в третьей стране — это и сигнал союзникам Вашингтона, что российский лидер является для действующей администрации США “рукопожатным”, и своего рода извинение за хамское заявление Джо Байдена в интервью телеканалу АВС»,— считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Таким образом, после звонка Джо Байдена Владимиру Путину две ведущие ядерные державы, похоже, получают шанс прийти к новой модели взаимоотношений, в которой соперничество будет сочетаться с выборочным взаимодействием, исключающим прямой конфликт.

Сергей Строкань