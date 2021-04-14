Губернатор канул в «Летку»

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев попросил президента Владимира Путина помочь в расселении аварийных домов микрорайона Летный городок в Энгельсе. Дома ранее находились в ведении Министерства обороны РФ, перешли на баланс муниципалитета в 2018 году и потому не попали в программу расселения аварийного жилья, в которую вошли жилые объекты, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В прошлом году в одном из домов Летного городка обрушились лестничные марши. Пострадала женщина. На расселение домов, по данным администрации Энгельсского района, необходимо порядка 2,5 млрд руб. Депутат от КПРФ Александр Анидалов считает, что губернатор расписался в неспособности решить вопрос расселения самостоятельно.

Президент РФ Владимир Путин обещал помочь Саратовской области в расселении аварийных домов микрорайона Летный городок в Энгельсе. Тема обсуждалась во время встречи главы государства с губернатором Валерием Радаевым 12 апреля.

Валерий Радаев заявил, что у него есть просьба «по Летному городку, по поддержке с аварийным жильем». Президент поинтересовался, о старых ли домах идет речь. «Очень старые, более 60 лет, практически уже просто разрушаются на глазах,— ответил губернатор.— Учитывая, что мы программу по переселению из аварийного жилья с 2024 года перенесли на 2021 год, вышли, как в пилотном проекте, и думаю, что успешно по итогам года завершим. У нас есть экономия: учитывая, что вы также поддерживали нас, и спонсорские проекты реализовывали в одном из поселков города Саратова — там есть экономия. Если возможно, это нам была бы поддержка как раз для начала реализации проекта именно здесь, в Летном городке». Владимир Путин поинтересовался стоимостью проекта. По словам Валерия Радаева, она составляет около 2 млрд руб. «Хорошо, мы поможем»,— пообещал президент после еще нескольких уточнений.

В правительстве Саратовской области уточнили, что речь идет о 76 домах микрорайона, построенных 80 лет назад. В домах, подлежащих расселению, живут около 2 тыс. человек.

20 мая прошлого года в подъезде дома № 35 в Летном городке Энгельса (микрорайон Энгельс1, ранее гарнизон Энгельсской авиабазы ВКС) обрушился лестничный пролет четвертого этажа, а вслед за ним от удара рухнули пролеты третьего и второго этажей. ЧП произошло в тот момент, когда по лестнице спускалась 38летняя женщина. Она была госпитализирована. После обрушения части дома власти занялись поиском средств на расселение аварийных домов.

В начале этого года жители дома № 6 микрорайона жаловались на экстремально низкую температуру воздуха в квартирах — 12 градусов. По их словам, в администрации им посоветовали ждать следующего этапа программы расселения. Несколькими месяцами ранее они обращались за помощью к спикеру госдумы Вячеславу ­Володину.

По данным, озвученным ранее главой Энгельсского района Алексеем Стрельниковым, на расселение аварийных домов в Летном городке необходимо 2,5 млрд руб.

По данным районной администрации на май 2020 года, в Летном городке насчитывалось 30 аварийных домов, из них 13 признаны аварийными и предназначенными к расселению в 2018 году, восемь — в 2019 году, девять — в 2020 году. Чиновники уточнили, что дома не расселялись, так как в регионе не был закончен первый этап программы расселения, в который включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Включить дома в Летке в программу переселения из аварийного жилья ранее не представлялось возможным, отметили в администрации района. Жилфонд микрорайона Энгельс1 ранее принадлежал Министерству обороны РФ, в нем жили военнослужащие авиабазы. Передача 69 земельных участков площадью 40 га с жилыми домами от Минобороны на баланс Энгельсского района состоялась только в феврале 2018 года. В постановлении администрации от 2019 года ряд домов Энгельса1 запланирован к расселению на 2023–2026 годы.

Депутат Саратовской облдумы Станислав Денисенко (ЛДПР) отметил, что муниципалитет не мог решить проблему городка, так как Минобороны долго не передавало землю и здания району. «На сегодняшний день ситуация настолько запущена, что большинство домов требует расселения. Ремонтировать их бессмысленно. То бремя, которое легло на плечи региона, требует внимания федеральных властей, чтобы решить вопрос в кратчайшие сроки»,— считает господин Денисенко.

Депутат от КПРФ Александр Анидалов считает, что губернатор Саратовской области, обращаясь с такой просьбой к президенту, «расписался в неспособности решать проблемы, которые относятся к его компетенции». «Это позор. Но меня еще смущает и сама сумма — 2 млрд руб. Для того, чтобы расселить такое количество жителей, нужно построить две — три девятиэтажки. Я считаю, там нет необходимости в таких больших деньгах. Откуда такая цифра взялась? Мы могли бы попросить средства на другие наши нужды. Но нет, мы свои же проколы закрываем вот таким вот образом»,— отметил ­коммунист.

Марина Ковалева