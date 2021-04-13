Подрядчики теряют госконтракты на Кубани из-за роста стоимости стройматериалов

С компаниями, заключившими контракты на строительство школьных спортзалов, в крае расторгаются договоры из-за роста стоимости строительных материалов, об этом зашла речь на совместном заседании четырех комитетов Законодательного собрания Кубани (по физкультуре и спорту, по финансово-бюджетной политике, по вопросам строительства, а также науки и образования). Об этом говорится в пресс-релизе кубанского парламента. Количество расторженных контрактов не сообщается. Сегодня потребность в новых спортзалах имеется у 66 образовательных организаций, которые расположены в 28 муниципалитетах.

Также на заседании обсудили строительство центров единоборств. В Армавире, Абинском и Славянском районах работы ведутся по графику. В Анапе, Тбилисском, Кореновском, Каневском и Павловском районах отставания от графика составляет около одного месяца. Они вызваны неблагоприятными погодными условиями в январе-феврале этого года.

Что касается строительства малобюджетных спортзалов, самая сложная ситуация сложилась ст. Должанской Ейского района. Здесь из-за несоответствия объемов работ и дефицита средств контракт с подрядчиком был расторгнут. Повторные торги планируются в ближайшее время.

«Мы считаем, что для жителей Кубани должны быть созданы условия для полноценных занятий спортом. Все это в итоге формирует здоровье нации. В достижении этой цели необходимо объединить усилия органов государственной и муниципальной власти региона», – рассказал спикер парламента Юрий Бурлачко.

Андрей Ульченко