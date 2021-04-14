Самовыдвиженцы вернут долг партии

Глава Пермского края Дмитрий Махонин может возглавить региональный список «Единой России» на выборах в Госдуму. Он был одним из четырех самовыдвиженцев на губернаторских выборах-2020 и победил с 76% голосов, но ранее подчеркивал свой беспартийный статус. По данным “Ъ”, единороссы попробуют привлечь в свои списки в качестве «паровозов» и других формально независимых от партии губернаторов, однако «ломать через колено» их не будут, полагает эксперт.

Источник, близкий к администрации пермского губернатора, сообщил “Ъ”, что Дмитрий Махонин может принять участие в сентябрьских выборах. Предполагается, что он возглавит региональные списки «Единой России» (ЕР) на выборах в Госдуму и в законодательное собрание края, пояснил источник. «Такой вариант обсуждается. Рейтинг губернатора около 60%, это довольно много и может сыграть на рост рейтинга ЕР»,— добавил он. Окончательное решение будет принято в ближайшее время, сказал собеседник “Ъ”.

По нформации источника, в первую тройку думского списка также могут войти IT-предприниматель Антон Немкин и действующий депутат Госдумы от региона, экс-мэр Перми Игорь Сапко.

Документы на праймериз пока подал только господин Немкин. По данным Ura.ru, господин Махонин сделает это в конце апреля.

Напомним, Дмитрий Махонин является беспартийным и участвовал в выборах губернатора в сентябре 2020 года как самовыдвиженец. ЕР его поддержала и не стала выдвигать альтернативного кандидата. После победы с 75,7% голосов он заявил, что намерен сохранить свой беспартийный статус и не будет вступать в какие-либо партии. До назначения врио губернатора господин Махонин возглавлял управление регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России, а в 2016 году возглавлял пермский региональный список «Яблока» на выборах в Госдуму, хотя в самой партии не состоял. В администрации губернатора от официальных комментариев для “Ъ” воздержались.

Господин Махонин был одним из четырех самовыдвиженцев, победивших на губернаторских выборах-2020. Тогда при поддержке ЕР также избрались врио глав Иркутской области и Камчатского края Игорь Кобзев и Владимир Солодов. Еще одним формальным самовыдвиженцем был врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, однако он еще за полгода до выборов возглавил отделение ЕР. Об их возможном участии в кампании-2021 пока ничего не известно.

На выборах в Госдуму 2016 года Пермский край был в одной территориальной группе вместе с Удмуртией, а список ЕР возглавлял Игорь Сапко. На выборах-2021, по данным “Ъ”, эти регионы будут представлены отдельными группами.

Глава Удмуртии Александр Бречалов тоже может возглавить список ЕР, но этот вопрос пока согласовывается, говорят источники “Ъ”. Среди кандидатов на первое место в Удмуртии также обсуждается сенатор Юрий Федоров. Впрочем, сам господин Бречалов ранее говорил, что «никуда не собирается».

По вовлеченности губернаторов думская кампания-2021 будет сопоставима с выборами 2007 и 2011 годов, когда мандаты распределялись только по партспискам и ЕР формировала отдельные территориальные группы почти в каждом субъекте. В региональные списки тогда входили 66 и 55 действующих глав соответственно. В 2016 году выборы проходили по смешанной системе, и партия сформировала 36 региональных групп: 21 — сразу на несколько регионов, 15 — на один субъект. Почти все «одиночные» списки ЕР тогда возглавили губернаторы (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Якутия, Адыгея и все республики Северного Кавказа). Еще несколько губернаторов-тяжеловесов стали «паровозами» в составных группах, например главы Белгородской и Кемеровской областей Евгений Савченко и Аман Тулеев. Всего в кампании-2016 от ЕР участвовали 19 губернаторов.

По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, на этот раз число территориальных групп будет увеличено до 58–60. При этом списки 40–50 из них должны возглавить губернаторы, добавляли источники РБК. По данным фонда «Петербургская политика», в ЕР состоят 56 действующих глав регионов (25 еще и возглавляют ее местные отделения), в оппозиционных партиях — восемь. 21 губернатор — беспартийный.

Пока о намерении принять участие в выборах объявляли только губернаторы-единороссы.

Например, глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил об этом еще в конце 2020 года. В марте документы на праймериз подал свердловский губернатор Евгений Куйвашев, пояснив, что собирается «поддержать предстоящие выборы и своих товарищей». По данным “Ъ”, списки ЕР также возглавят руководитель Крыма Сергей Аксенов, губернаторы Липецкой и Курской областей Игорь Артамонов и Роман Старовойт, а также, скорее всего, глава Новосибирской области Андрей Травников. Из беспартийных в список может войти ивановский губернатор Станислав Воскресенский.

Источник, близкий к руководству ЕР, пояснил “Ъ”, что главным критерием для участия губернатора в кампании является его рейтинг, а не партийный статус.

«Если у губернатора рейтинг выше партийного, имеет смысл, чтобы он стал лидером списка. Если ниже — могут сложиться уже и антирейтинги»,— сказал собеседник.

Он напомнил, что губернаторы-самовыдвиженцы должны были собирать подписи муниципальных депутатов, среди которых доминируют единороссы, поэтому «истинных самовыдвиженцев у нас нет». Свое слово в этих вопросах также говорит кремлевская администрация, так как главы регионов — это номенклатура президента, добавил источник “Ъ”. Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов напомнил “Ъ”, что итоговые решения по лидерам региональных списков будут приняты на предвыборном съезде.

Дмитрия Махонина нельзя назвать «суперпаровозом», полагает глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов и делает вывод, что «в лидеры списков подтягивают губернаторов-середняков». С ним согласна политолог Екатерина Курбангалеева, которая считает главу Пермского края компромиссным кандидатом. «Вероятно, отношения элит в регионе сложны, и проще поставить беспартийного губернатора»,— полагает она. Эксперт отмечает, что не все главы-единороссы пойдут первыми номерами по объективным причинам. «Где-то регионы будут в одной группе, как, например, Вологодская и Новгородская области, и пока обсуждается, что их губернаторы будут идти в списке друг за другом. Где-то, как в Костромской и Ярославской областях, есть фигура помощнее — депутат Госдумы Валентина Терешкова»,— говорит она. По мнению госпожи Курбангалеевой, ЕР попробует включить в списки еще кого-то из беспартийных губернаторов с хорошими рейтингами, но «ломать их через колено не будет — нужно еще учитывать влияние главы на регион, его административные рычаги и, что немаловажно, личную мотивацию».

Константин Кадочников, Пермь; Андрей Прах, Андрей Винокуров; корсеть “Ъ”