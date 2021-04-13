Вячеслав Гладков призвал всех членов облправительства вакцинироваться от COVID-19 в течение недели

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков попросил членов правительства в течение недели поставить прививку от COVID-19, таким образом, чиновники на личном примере могут показать белгородцам важность вакцинации, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Начнём с руководителей: главы районов, замы губернатора и начальники департаментов. Через нас проходит очень много людей, и мы не имеем права рисковать здоровьем людей»,— заявил Вячеслав Гладков.

Среди лидеров по числу вакцинаций в регионе главой области отмечен Краснояружский, Чернянский и Красненский районы — там вакцинированы уже свыше 30% населения. «Критически низкий» уровень вакцинации в Белгороде, Алексеевке, Старом Осколе и Губкине, говорится в сообщении.

В регионе развёрнуто семь ковидных госпиталей с общим коечным фондом на 1 575 человек. По словам Вячеслава Гладкова, для создания коллективного иммунитета должны быть привить «не менее 750 тыс. жителей Белгородской области». Сейчас провакцинированы около 150 тыс. человек.

Ирина Лобанова