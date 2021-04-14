Издательство или строительство

По данным “Ъ”, правительство опять приостановило продажу девяти федеральных типографий, включаемых в план приватизации с 2014 года,— поручение о создании на их базе полиграфического холдинга дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Продавец — Российский аукционный дом (РАД) — настаивает на реализации активов: типографии «обременены» избыточными площадями, которые сдаются в аренду и представляют интерес для редевелопмента, а отказ от приватизации сократит доходы бюджета на 6 млрд руб. и снизит доверие инвесторов. В Белом доме, впрочем, говорят, что от приватизации не отказываются, но рассчитывают на более эффективные продажи с выгодой для отрасли.

Как выяснил “Ъ”, агент по продаже федерального имущества РАД добивается приватизации комплекса типографий: девять предприятий числятся в программах приватизации с 2014 года, но реализация активов не раз срывалась из-за планов правительства консолидировать имущество на базе Роспечати (они, впрочем, также не были исполнены). В апреле Росимущество направило в РАД письмо о необходимости снова приостановить приватизацию в связи с поручением вице-премьера Дмитрия Чернышенко о создании полиграфического холдинга на базе АО «Российские газеты».

Речь идет о таких АО, как «Советская Сибирь» (Новосибирск), «Кострома», «Издательство "Кавказская здравница"» (Минводы), «Издательство — полиграфическая фирма "Воронеж"», «Тюменский дом печати», издательство «Советская Кубань» (Краснодар), «Издательско-полиграфический комплекс "Звезда"» (Пермь), «Челябинский Дом печати» и «Издательско-полиграфический комплекс "Дальпресс"» (Владивосток).

Суммарно по данным на март-апрель 2021 года они оцениваются в 4,4 млрд руб., но в РАД прогнозируют рост стоимости акций на торгах на 30–40%, то есть потери доходной части бюджета в случае отказа от приватизации составят не менее 6 млрд руб.

Это большая часть доходов от продажи госактивов: совокупный их объем (за исключением продажи крупнейших компаний) в 2020–2022 годах оценивался в 3,6 млрд руб. в год, при этом в 2020 году план был перевыполнен (4 млрд руб.). Оставшиеся в плане активы по поручению вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко надлежит реализовать к августу 2021 года. Отказ от продажи может осложнить выполнение плана в 2021 году, предупреждают в РАД, отмечая и негативное влияние срыва торгов на инвестклимат — снижение доверия инвесторов.

«Это ликвидные активы, как правило, в центральных городских локациях: здания в хорошем состоянии, но при этом у комплексов огромные не востребованные для производства земельные участки»,— отмечает глава профильного департамента РАД Григорий Начинкин. Для полиграфического производства такие площади избыточны, и предприятия сдают их в аренду — перспективнее использовать их для редевелопмента, добавляют в РАД. Еще в 2017 году власти планировали приватизацию 14 типографий — с тех пор ряд активов удалось продать. Так, «ВЭБ-Капитал» продал типографию «Янтарный сказ» в Калининграде физлицу, связанному с местными застройщиками,— сейчас основной профиль деятельности предприятия связан с арендой помещений.

В Роспечати настаивали на отказе от продажи активов в рамках общей приватизации именно из-за перепрофилирования предприятий: они интересны покупателям как недвижимость. Для повышения инвестпривлекательности активов Роспечать и предлагала создать на базе типографий холдинг. Вчера в Росимуществе запрос “Ъ” о причинах затягивания продажи типографий комментировать отказались, отметив, что вопрос обсуждается. В аппарате Дмитрия Чернышенко пояснили “Ъ”, что речь не идет об отказе от приватизации, а приостановка связана с необходимостью «более тщательной проработки самой процедуры», а также планов по развитию полиграфического комплекса и повышения его инвестпривлекательности — в том числе путем диверсификации. «Анализ существующего опыта продажи полиграфических предприятий через аукционы без необходимых подготовительных организационных и инвестиционных мероприятий показал, что профильное полиграфическое дело, как правило, закрывается. В данном случае задача сохранения отрасли с перспективой роста, а также трудовых коллективов, является приоритетной»,— сказал “Ъ” представитель господина Чернышенко. По его словам, Минцифры сейчас ищет механизмы эффективной реализации полиграфических активов без ущерба для отрасли и соцсферы.

Диана Галиева