Мэр Краснотурьинска пожаловался на ущемление федеральными сетями малого и среднего бизнеса

Глава Краснотурьинска (Свердловская область) Александр Устинов пожаловался на федеральные торговые сети, которые вытесняют с рынка малый и средний бизнес (МСБ) в муниципалитетах. Об этом он сообщил на международном форуме «Инструменты ускорения темпов роста региональной экономики и повышения инвестиционной привлекательности региона» в Екатеринбурге.

«Пищевой и торговый бизнес в муниципалитетах убит федеральными сетями, которые конкурируют между собой. В малых городах больше магазинов "Красное и белое", чем магазинов по ремесленному производству»,— рассказал господин Устинов. По его мнению, подход к работе с малым и средним бизнесом необходимо менять.

В то же время, отметил мэр Краснотурьинска, МСБ не будет развиваться в моногородах без градообразующего предприятия. «Без поддержки федерации и региона муниципалитету сложно работать над привлечением инвестиций и созданием рабочих мест. Не будет градообразующего предприятия — центра силы в городе — местный бизнес не будет развиваться, потому что не на чем, нет покупательской способности»,— пояснил Александр Устинов.

Напомним, градообразующими предприятиями в Краснотурьинске являются Богословский алюминиевый завод (БАЗ, входит в «Русал») и Богословское рудоуправление. В 2016 году была создана территория опережающего развития (ТОР) «Краснотурьинск». Часть зарегистрированных здесь компаний также являются резидентами индустриального парка «Богословский».

Анастасия Реутова