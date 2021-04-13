Дело убившего проститутку жителя Краснодара направлено в суд

Прокуратурой Кубани утверждено обвинительное заключение в отношении 35-летнего жителя краевой столицы по п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (разбой; убийство, сопряженное с разбоем), сообщает пресс-служба ведомства. Дело направлено в суд.

По данным следствия, в середине декабря прошлого года ночью фигурант уголовного дела познакомился с 27-летней женщиной, которая согласилась оказать ему интимные услуги. Мужчина на арендованной машине отвез ее на безлюдный участок где убил, похитив 3 тыс. руб.

Свою вину обвиняемый не признал. В данный момент он находится под стражей. Мужчина ранее был судим за убийство и освободился из мест лишения свободы в 2017 году.

Максимальное наказание за убийство, сопряженное с разбоем, составляет 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от 1 до 2 лет.

Андрей Ульченко