В Туапсе осудили капитана и владельца перевернувшегося прогулочного катера

Суд в Туапсе вынес приговор владельцу прогулочного катера «Атолл» и его капитану, обвиняемым в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель людей. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ЧП произошло в июле 2019 года в акватории Черного моря в районе поселка Джубга Туапсинского района в 300 метрах от береговой линии. https://www.kommersant.ru/doc/4024434 Следствие установило, что в момент происшествия на борту находилось 49 человек, хотя максимальная вместимость катера – 11 пассажиров. К тому же, в конструкцию судна были внесены существенные изменения, повлиявшие на его устойчивость и плавучесть, а двигатель был неисправен. Все это привело к тому, что катер перевернулся. В результате аварии погибли две женщины.

По данному факту в отношении капитана судна возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Владельца катера стал фигурантам дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В июле 2020 года дело передали в суд для рассмотрения по существу. https://www.kommersant.ru/doc/4425268

В итоге собственника судна приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Капитан «Атолла» получил три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Алексей Белянин