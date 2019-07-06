В Джубге перевернулся прогулочный катер: погибли два человека

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Как сообщили в ведомстве, 5 июля в 17:50 в поселке Джубга (Туапсинский район) в 100 метрах от берега в море перевернулся прогулочный катер. Количество отдыхающих, которые были на борту, пока уточняется, но известно, что двое из них погибли. «В настоящее время следователи выехали на место происшествие для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - прокомментировали в следственных органах.

Михаил Лукашов